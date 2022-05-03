Курс доллара в банках растет. Наличные курсы валют

Во вторник, 3 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9,5 коп. и составляет 31,4 грн. Курс продажи вырос на 0,3 коп. до 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,25 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,7 коп. и составляет 32,84 грн. Средний курс продаж упал на 5,5 коп. и составляет 33,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 30,77 грн, максимальный – 33,71 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 33,84 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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