Курс доллара в банках снизился, а курс евро – вырос
30.09.2022, 11:19
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 30 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 14 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж снизился на 12 коп. и составил 42,02 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 42,4 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс покупки евро увеличился на 8 коп. и составляет 39,55 грн. Средний курс продаж вырос на 19 коп. и составляет 40,82 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41,6 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Метро на Виноградарь. Суд приказал подрядчику строительства вернуть Киеву 139 млн. грн.
- Россия засекречивает данные о расходах на $112 млрд в бюджете на следующий год – Bloomberg
Читайте также
Предприниматели, погибшие на войне. Андрей Федоркив: руководил зоомагазином, помогал спасать животных
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии