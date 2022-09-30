Курс доллара в банках снизился, а курс евро – вырос

В пятницу, 30 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 14 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж снизился на 12 коп. и составил 42,02 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,8 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 42,4 грн.

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Средний курс покупки евро увеличился на 8 коп. и составляет 39,55 грн. Средний курс продаж вырос на 19 коп. и составляет 40,82 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,7 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41,6 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.

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Анна Ішутіна

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