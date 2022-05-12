Курс доллара в банках стабилен

В четверг, 12 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, не изменился. Курс покупки составляет 31,64 грн. Курс продажи – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,4 коп. и составляет 33,12 грн. Средний курс продаж упал на 2,3 коп. и составляет 33,9 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,16 грн, максимальный – 33,83 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 33,95 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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