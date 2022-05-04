Курс доллара в банках вырос. Наличные курсы валют

В среду, 4 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 6,2 коп. и составляет 31,46 грн. Курс продажи остался без изменений – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 10,8 коп. и составляет 32,95 грн. Средний курс продаж вырос на 6,2 коп. и составляет 33,88 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,13 грн, максимальный – 33,71 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 33,91 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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