Курс доллара в банках вырос. Наличные курсы валют

Курс доллара вырос на 9 копеек, курс евро – на 5

Фото: Pexels

В четверг, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 9 коп. и составил 39,03 грн. Курс продаж увеличился на 7 коп. — до 39,54 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,4 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,4 грн, максимальный – 39,7 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 5 коп. и составляет 42,24 грн. Курс продаж вырос на 3 коп. — до 43,0 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,5 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,89 грн, а максимальный – 43,15 грн.

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