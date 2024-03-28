Курс долара в банках виріс. Готівкові курси валют

Курс долара виріс на 9 копійок, курс євро – на 5

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У четвер, 28 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 9 коп. і склав 39,03 грн. Курс продажу збільшився на 7 коп. — до 39,54 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,4 грн, максимальний – 39,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,4 грн, максимальний – 39,7 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 5 коп. і складає 42,24 грн. Курс продажу виріс на 3 коп. — до 43,0 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,5 грн, максимальний – 42,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,89 грн, а максимальний – 43,15 грн.

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