Держборг України скоротився на $1,2 млрд. Борг у гривні зріс

Державний та гарантований державою борг України – 5,49 трлн грн, або $143,69 млрд

Фото: пресслужба НБУ

Державний та гарантований державою борг скоротився на $1,2 млрд у валютному еквіваленті за лютий 2024 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Водночас у лютому сума держборгу збільшилася у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд грн.

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Станом на 29 лютого 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 5,49 трлн грн, або $143,69 млрд.

У січні держборг України скоротився на 0,6% (31,4 млрд грн) у гривневому еквіваленті та на 0,3% ($0,42 млрд) у валютному еквіваленті.

З початку повномасштабного вторгнення державний борг збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті – на 55% (на $51,6 млрд). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу – до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП–варранти) – до серпня 2024 року.

За програмою EFF готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року.

Reuters: Переговори про реструктуризацію $20 млрд держборгу України можуть розпочатися у квітні.

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