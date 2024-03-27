Госдолг Украины сократился на $1,2 млрд. Долг в гривне вырос

Государственный и гарантированный государством долг Украины – 5,49 трлн грн, или $143,69 млрд

Фото: пресс-служба НБУ

Государственный и гарантированный государством долг сократился на $1,2 млрд в валютном эквиваленте за февраль 2024 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

При этом в феврале сумма госдолга увеличилась в гривневом эквиваленте на 2,03 млрд грн.

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По состоянию на 29 февраля 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,49 трлн грн, или $143,69 млрд.

В январе госдолг Украины сократился на 0,6% (31,4 млрд грн) в гривневом эквиваленте и на 0,3% ($0,42 млрд) в валютном эквиваленте.

С начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился в два раза (на 2,758 трлн грн), в валютном эквиваленте – на 55% (на $51,6 млрд). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.

Часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП–варранты) – до августа 2024 года.

По программе EFF готовятся переговоры о продлении реструктуризации до 2027 года.

Reuters: Переговоры о реструктуризации $20 млрд госдолга Украины могут начаться в апреле.

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