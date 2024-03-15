Reuters: Переговоры о реструктуризации $20 млрд госдолга Украины могут начаться в апреле

Зарубежные держатели облигаций Украины договариваются о формировании комитета кредиторов в преддверии переговоров о реструктуризации выплат

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Зарубежные держатели облигаций Украины ведут переговоры о формировании комитета кредиторов в преддверии переговоров о реструктуризации выплат на $20 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

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Официальная группа могла бы начать переговоры в преддверии весеннего собрания Международного валютного фонда, которое должно начаться 17 апреля в Вашингтоне, сообщили два источника агентства.

Это будет первая попытка формализовать переговоры между частными держателями облигаций и Украиной. Консультации, которые велись с осени 2023 года , носили неофициальный характер.

По словам источников, украинский офис по управлению долгом обратился к некоторым инвесторам, пытаясь объединить их в группу кредиторов.