Reuters: Переговоры о реструктуризации $20 млрд госдолга Украины могут начаться в апреле
Зарубежные держатели облигаций Украины ведут переговоры о формировании комитета кредиторов в преддверии переговоров о реструктуризации выплат на $20 млрд. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
Официальная группа могла бы начать переговоры в преддверии весеннего собрания Международного валютного фонда, которое должно начаться 17 апреля в Вашингтоне, сообщили два источника агентства.
Weil, юридическая фирма, которая консультировала кредиторов по вопросам реструктуризации страны в 2015 году и приостановки платежей, также обратилась к некоторым крупнейшим кредиторам Украины, чтобы подготовиться к переговорам по долгам.
Ожидается, что в комитет кредиторов войдут от восьми до 12 крупных компаний по управлению активами.
С начала полномасштабного вторжения государственный долг Украины увеличился в два раза (на 2,758 трлн грн), в валютном эквиваленте – на 55% (на $51,6 млрд). Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов от ЕС, правительств других стран, международных финансовых организаций.
Часть внешнего долга реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами (еврооблигации, ВВП–варранты) – до августа 2024 года. По программе EFF сейчас готовятся переговоры о продлении реструктуризации до 2027 года. Это уменьшает нагрузку на бюджет и долговые риски.
- В январе 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 0,6% (31,4 млрд грн) в гривневом эквиваленте и на 0,3% ($0,42 млрд) в валютном эквиваленте. Одной из причин сокращения госдолга было отсутствие значительного внешнего финансирования в январе.