Курс евро немного вырос. Курсы валют НБУ
30.08.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 30 августа курс гривни по отношению к евро снизился на 1 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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