Курс евро опустился ниже 36 грн. Курсы валют НБУ
26.09.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 26 сентября курс гривни по отношению к евро вырос на 41 копейку. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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