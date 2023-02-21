Курс евро снова выше 39 грн. Курс валют НБУ
21.02.2023, 09:00
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 21 февраля курс гривни по отношению к евро упал на 19 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается без изменений.
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