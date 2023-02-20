Япония выделит Украине дополнительно $5,5 млрд на восстановление

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере $5,5 млрд на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры. Об этом пишет местное издание Kyodo News.

Японский премьер объявил о дополнительной помощи Украине накануне саммита лидеров стран Большой семерки, который состоится в эту пятницу в Японии. Кисида подтвердил, что пригласит президента Украины Владимира Зеленского на онлайн-саммит Большой семерки, посвященный первой годовщине вторжения России.

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Кисида также подтвердил готовность посетить Украину для переговоров с Зеленским, если будут созданы подходящие условия, при этом добавил, что визит в Киев будет сложно организовать по соображениям безопасности.

Однако после сегодняшнего визита в украинскую столицу президента США Джо Байдена, поездка японского премьера выглядит более реальной, пишет издание.

О готовящимся визите Кисиды в Украину японские СМИ писали еще в конце января.

На саммите лидеров G7 премьер Японии планирует изложить свое видение мира без ядерного оружия на фоне сохраняющихся опасений, что Россия может использовать его против Украины в войне.

Кисида также хочет пригласить участников саммита в музей атомной бомбы в Хиросиме.

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Роман Бриль

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