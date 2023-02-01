Япония дает $170 млн на экстренное восстановление Украины
01.02.2023, 15:33
Фото: Pexels
Правительство Японии выделило $170 миллионов на восстановление Украины. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Деньги потратят на экстренные нужды, в том числе на восстановление критической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.
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В рамках этой помощи японцы предоставят Украине необходимые для восстановления товары и услуги.
- Ранее правительство Японии выделило $95 млн на восстановление Украины через Программу развития ООН. Также Япония присоединится к возобновлению энергетического сектора Украины.
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