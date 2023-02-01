UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Япония дает $170 млн на экстренное восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 15:33
Япония дает $170 млн на экстренное восстановление Украины - Фото
Фото: Pexels

Правительство Японии выделило $170 миллионов на восстановление Украины. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Деньги потратят на экстренные нужды, в том числе на восстановление критической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В рамках этой помощи японцы предоставят Украине необходимые для восстановления товары и услуги.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
япония поддержка Украины финансовая поддержка Украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 