Япония разрешила Украине отсрочить выплаты по четырем кредитам
Украина и Япония подписали соглашение об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества правительств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около $50 млн по кредитам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений на 2027-2031 годы.
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"Отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны", — заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой.
В Минфине отмечают, что японская сторона обратилась к украинским властям с предложением отсрочить погашение и обслуживание долга Украины по кредитам в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу со странами-кредиторами G7.
В сентябре прошлого года правительство Украины и правительства Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США подписали меморандум по урегулированию кредитных платежей Украины, что должно смягчить экономические последствий войны.
- 11 ноября 2022 года Япония выделила $14 млн на транспортировку украинского зерна в Сомали.
- 29 декабря Япония объявила о подготовке нового пакета помощи для Украины на $500 млн.
- 13 января 2023 года Япония выделила Украине дополнительно $100 млн помощи.
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