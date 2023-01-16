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Япония разрешила Украине отсрочить выплаты по четырем кредитам

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 16:43
Япония разрешила Украине отсрочить выплаты по четырем кредитам - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Украина и Япония подписали соглашение об отсрочке платежей по погашению и обслуживанию кредитов, привлеченных в рамках сотрудничества правительств двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

Соглашение предусматривает перенос выполнения долговых обязательств в размере около $50 млн по кредитам, привлеченным в рамках четырех кредитных соглашений на 2027-2031 годы.  

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"Отсрочка платежей по обслуживанию и погашению кредитов позволит снизить долговую нагрузку на госбюджет и направить средства на финансирование потребностей безопасности и обороны", — заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи с послом Японии в Украине Кунинори Мацудой. 

В Минфине отмечают, что японская сторона обратилась к украинским властям с предложением отсрочить погашение и обслуживание долга Украины по кредитам в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу со странами-кредиторами G7. 

В сентябре прошлого года правительство Украины и правительства Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США подписали меморандум по урегулированию кредитных платежей Украины, что должно смягчить экономические последствий войны. 

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Роман Бриль
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япония Минфин кредиты отсрочка выплат Кунинори Мацуда
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