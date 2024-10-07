Курс евро упал на 25 копеек: какой курс доллара на понедельник 7 октября

Евро и злотый подешевели в банках

Фото: depositphotos.com

Сколько стоит доллар

В понедельник, 7 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей упал на 1 коп. и составляет 41,02 грн. Курс продажи остался без изменений – 41,5 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,39 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 25 коп. и составляет 44,99 грн, курс продажи уменьшился на 16 коп. до 45,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,15 грн, максимальный – 45,45 грн. Для продажи минимальный курс – 45,59 грн, а максимальный – 46,65 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого опустился на 6 коп. и составил 10,13 грн. Курс продаж упал на 8 коп. до 10,71 грн.

Минимальный курс покупки злотого – 9,5 грн, максимальный – 10,38 грн. Для продажи минимальный курс – 10,53 грн, а максимальный – 11 грн.

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