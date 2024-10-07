Курс євро впав на 25 копійок: який курс долара на понеділок 7 жовтня

Євро та злотий в банках подешевшали

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Скільки коштує долар

У понеділок, 7 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 1 коп. і складає 41,02 грн. Курс продажу лишився без змін – 41,5 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,39 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 25 коп. і становить 44,99 грн, курс продажу зменшився на 16 коп. до 45,81 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 44,15 грн, максимальний – 45,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,59 грн, а максимальний – 46,65 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого опустився на 6 коп. і склав 10,13 грн. Курс продажу впав на 8 коп. до 10,71 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,5 грн, максимальний – 10,38 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,53 грн, а максимальний – 11 грн.

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