Курс евро в банках опустился ниже курса доллара

В пятницу, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 36,24 грн. Курс продаж упал на 6 коп. и составляет 37,29 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 14 коп. и составляет 36,1 грн. Средний курс продаж упал на 12 коп. и составляет 37,47 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 37,2 грн. Для продажи минимальный курс – 35 грн, максимальный – 38,05 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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