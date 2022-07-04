Курс евро вырос. Курс валют НБУ
04.07.2022, 09:00
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 июля курс гривни по отношению к евро упал на 12 копеек. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.
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