Курс евро вырос. Курсы валют НБУ
09.06.2022, 09:00
Фото: Юлия Березовская / пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 июня курс гривни по отношению к евро упал на 22 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается стабильным.
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