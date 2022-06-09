Курс евро вырос. Курсы валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 июня курс гривни по отношению к евро упал на 22 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается стабильным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам обещают списать кредиты за уничтоженные жилье и машины. Что с этой идеей не так

Анна Ишутина

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