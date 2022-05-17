Курс евро вырос. Курсы валют в банках

Во вторник, 17 мая, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, остался без изменений. Курс покупки составляет 31,63 грн. Курс продажи – 32,18 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,8 коп. и составляет 32,77 грн. Средний курс продаж увеличился на 8,7 коп. и достиг 33,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил 30,78 грн, максимальный – 33,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33,4 грн, максимальный – 33,52 грн.

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Анна Ишутина

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