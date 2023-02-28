Курс гривни растет. Курс валют НБУ
28.02.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 февраля курс гривни по отношению к евро вырос еще на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
- Бизнес-неделя: $15 млрд от МВФ, подозрение Пивоварскому, санкции против России на 50 лет
- Бункеры от Ахметова, дроны от ПриватБанка. Как бизнес помогал ВСУ за год войны
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии