Курс гривни снизился. Курс валют НБУ

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 июня курс гривни по отношению к евро упал на 3 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается без изменений.

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Анна Ишутина

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