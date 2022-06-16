Курс гривни снизился. Курс валют НБУ
16.06.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 16 июня курс гривни по отношению к евро упал на 3 копейки. По отношению к доллару курс национальной валюты остается без изменений.
Читайте также: Как сэкономить и не навредить Украине. 5 советов от экономистов
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии