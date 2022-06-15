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Разбор | Как сэкономить и не навредить Украине. 5 советов от экономистов

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 10:00
Как сэкономить и не навредить Украине. 5 советов от экономистов - Фото
Як економити гроші (Фото — depositphotos.com)

Эксперты в области экономики рассказали, как сэкономить и организовать будущий собственный бюджет, но не навредить украинской экономике

Цены растут, поэтому украинцам приходится экономить, тщательнее заботиться о личных финансах. Но сплошная экономия и слепой оптимизм могут иметь негативные последствия для экономики: как для граждан – участников экономики, так и для их финансов в будущем.

LIGA.net спросила экономистов, как преодолевать лишние расходы и организовывать финансы в новых обстоятельствах. Вот пять советов.

1. Реалистично планируйте будущее

Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы "Универ"

Многие украинцы ожидают победу как момент, после которого все снова будет так, как до войны. При этом "проедают" свои сбережения, отложенные на черный день.

Я думаю, что война может затянуться на годы. Следует научиться жить при таких условиях — не откладывать планы, работать и, по возможности, зарабатывать деньги. Конечно, помогать Вооруженным силам, приближать победу.

Хорошим примером такой жизни есть Израиль. Несмотря на угрозы и регулярные ракетные обстрелы, страна живет полноценной жизнью и развивается уже десятилетия.

Экономить на расходах, отказывать себе в вещах не первой необходимости в военное время — хорошо с точки зрения определенного домохозяйства. Однако экономика при уменьшении объемов продаж товаров и услуг страдает. Также страдает государственная казна. Общим следствием станет снижение уровня жизни рядового украинца.

2. Убедитесь в стабильности дохода

Владимир Вахитов, Ph.D., профессор и соучредитель Центра поведенческих исследований BeSmart Киевской школы экономики

Следует ожидать уменьшения строительства и ремонтных работ, сокращения рынка товаров долгосрочного потребления (большой бытовой техники, люксовой одежды, украшений, часов и автомобилей и пр.). Если вы работали в таких областях, то есть смысл думать о новой специальности.

Сейчас для страны и семьи очень дорого быть безработным. Поэтому стоит учиться чему-то новому и искать новые возможности уже по первым признакам, что именно в вашей сфере начинаются невзгоды: сокращение зарплаты и графика, резкий отток клиентуры.

Я бы очень хотел предостеречь потребительские кредиты. Ставки по кредиту растут, а в результате инфляции зарплата обесценивается. Если у вас нет четкого понимания, где вы будете брать средства на выплату кредита, следует от него удержаться. Особенно опасно брать взаймы в микрофинансовых организациях.

Следует помнить важность инвестиций в долгосрочные вещи, которые якобы кажутся сейчас не критичными, о них трудно думать. Например, пройти медицинское освидетельствование, сделать прививку, важные операции, которые могут предотвратить развитие сложного медицинского состояния, контроль веса, занятия спортом. Если финансовое состояние семьи позволяет инвестировать в это, не следует забывать об этих категориях. Лечить больной зуб или инфаркт гораздо дороже, чем произвести рутинное обследование.

3. Обдумайте корзину потребления

Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт "CASE Украина"

На самом деле у меня несущественно изменились какие-то собственные правила потребления. Если вспомнить все, что изменилось, то это:

Перестал покупать кофе в кафе и на улице. Делаю сам, это действительно значительная экономия.

  1. Стал в четыре раза меньше курить – здесь точный контроль. Но тоже экономия.
  2. Меньше походов в рестораны в выходные. Готовим то же самое дома.
  3. Отказ от дорогого алкоголя, перешли на украинские вина.
  4. Украинское вино, оказывается, хорошее — закарпатское. Я не знал раньше о нем. Случайно заметили, попробовали, понравилось.

О том, как потреблять ответственно для экономики — ограничить потребление того, что в дефиците, что не критично. Например, горючее. То есть меньше ездить на машине, больше общественным транспортом.

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4. Покупайте украинское

Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU

Возможно, я буду не в тренде, если скажу, что расходы совсем нелишние, если они производятся внутри страны?

Даже в мирное время уменьшение расходов населением очень плохо для экономики, а не потраченные средства одними — это незаработанный доход для других. Со своей стороны, предприятия получают меньше ресурса, чтобы платить зарплаты своим работникам, которые со своей стороны теряют способность рассчитываться со следующими. И так по кругу.

Поэтому я бы советовал по возможности экономить на дефицитном импортном горючем, поменьше покупать импортных товаров. Но не отказываться от услуг соседа-парикмахера и продолжать покупать овощи у бабушек. То есть тратить на отечественные товары и услуги.

А если останутся средства, то часть их направить на поддержку ВСУ через покупку военных облигаций.

5. Остаток инвестируйте

Владимир Лепушинский, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка

Чтобы защитить экономику и финансовый сектор Украины, очень важно стимулировать людей вкладывать деньги в депозиты и ценные бумаги.

Это уменьшает спрос на продукты и сервисы не первоочередного использования, сдерживает темпы роста цен. Это также снижает давление на валютном рынке, что помогает Национальному банку удерживать курсовую стабильность.

Чтобы сделать гривневые инструменты (депозиты и ценные бумаги) более привлекательными, Нацбанк 3 июня повысил учетную ставку до 25% годовых. Мы ожидаем, что на такое повышение отреагируют ставки как по гривневым депозитам, так и по государственным облигациям Украины. Соответственно, граждане получат лучшие условия защиты собственных сбережений от инфляции.

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Как сэкономить и не навредить Украине. 5 советов от экономистов
Богдан Вальд
корреспондент деловой редакции LIGA.net
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