Курс гривни стабилен. Курсы валют НБУ
29.06.2022, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 29 июня курс гривни по отношению к евро почти не изменился. По отношению к доллару курс национальной валюты остается на том же уровне.
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