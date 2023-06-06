Курс гривни вырос. Официальный курс
06.06.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 июня курс гривни по отношению к евро повысился на 25 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.
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