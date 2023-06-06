UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Курс гривни вырос. Официальный курс

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 09:00
Курс гривни вырос. Официальный курс - Фото
Фото: depositphotos.com

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 июня курс гривни по отношению к евро повысился на 25 копеек. По отношению к доллару национальная валюта держится на прежнем уровне.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube


Читайте также
Санкции против Parimatch: существует ли жизнь после умножения на ноль
Анна Ішутіна
курсы валюткурс нбукурс гривникурс долларакурс евро
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 