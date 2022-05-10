Курс покупки доллара и евро в банках вырос

Во вторник, 10 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4,4 коп. и составляет 31,63 грн. Курс продажи остался без изменений – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 2,8 коп. и составляет 33,1 грн. Средний курс продаж упал на 1,1 коп. и составляет 33,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,16 грн, максимальный – 33,84 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 34 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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