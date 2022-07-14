Курс покупки иностранной валюты в банках растет

В четверг, 14 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,6 коп. и составляет 36,23 грн. Курс продаж упал на 0,5 коп. и составляет 37,35 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 38,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3,3 коп. и составляет 36,25 грн. Средний курс продаж упал на 4 коп. и составляет 37,59 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 37,45 грн. Для продажи минимальный курс – 34,95 грн, максимальный – 38,2 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь .

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Анна Ишутина

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