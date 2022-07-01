Курс покупки валюты в банках снизился

В пятницу, 1 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 7 коп. и составляет 34,72 грн. Курс продаж уменьшился на 1 коп. и достиг 35,5 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составил 36,01 грн. Средний курс продажи упал на 5,5 коп. и достиг 37,29 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 36,7 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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