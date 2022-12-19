Курс продажи для доллара вырос, а для евро – упал
19.12.2022, 11:20
Фото: Unsplash
В понедельник, 19 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2 коп. и составляет 39,48 грн. Курс продаж вырос на 5 коп. – до 40,21 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,6 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40,55 грн.
Средний курс покупки евро не изменился и составляет 41,23 грн. Средний курс продаж снизился на 10 коп. и достиг 42,28 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,85 грн, максимальный – 41,87 грн. Для продажи минимальный курс – 41,85 грн, максимальный – 43 грн.
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