Курс продажи евро в банках снизился. Наличные курсы валют

В среду, 27 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 16,8 коп. и составляет 31,25 грн. Курс продаж вырос на 0,7 коп. до 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составлял – 29,25 грн, максимальный – 32,08 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,25 коп. и составляет 33,08 грн. Средний курс продаж упал на 22,77 коп. и составляет 34,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,22 грн, максимальный – 34,23 грн. Для продажи минимальный курс – 34,2 грн, максимальный – 34,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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