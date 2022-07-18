Курс продажи валюты в банках снижается

В понедельник, 18 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3 коп. и составляет 36,27 грн. Курс продаж упал на 12 коп. и составляет 37,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,85 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 37,9 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 36,23 грн. Средний курс продаж упал на 11 коп. и составляет 37,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,15 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 38,2 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Читайте также

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.