Курсы доллара и евро в банках снизились

Во вторник, 5 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению, с понедельником упал на 25,1 коп. и составляет 34,52 грн. Курс продаж снизился на 11,5 коп. и составляет 35,39 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 35,2 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 24 коп. и составляет 35,73 грн. Средний курс продажи опустился на 17,4 коп. и составляет 37,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 36,5 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно посмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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