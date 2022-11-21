Курсы доллара и евро в банках упали

В понедельник, 21 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 20 коп. и составляет 39,78 грн. Курс продаж опустился на 14 коп. и составил 40,43 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,9 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 40,85 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 22 коп. и достиг 40,08 грн. Средний курс продаж уменьшился на 29 коп. и составляет 41,12 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс также 40,55 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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