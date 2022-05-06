Курсы покупки наличной валюты в банках снижаются

В пятницу, 6 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1,2 коп. и составляет 31,46 грн. Курс продажи остался без изменений – 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 29,5 грн, максимальный – 32,1 грн. Для продажи минимальный курс – 32,15 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,5 коп. и составляет 32,97 грн. Средний курс продаж вырос на 4 коп. и составляет 33,9 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил – 31,15 грн, максимальный – 33,84 грн. Для продажи минимальный курс – 33,7 грн, максимальный – 33,94 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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