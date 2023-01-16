Курсы валют в банках. Евро подорожал
16.01.2023, 12:01
Фото: Unsplash
В понедельник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей подрос на 3 коп. и составляет 40,06 грн. Курс продажи увеличился на 1 коп. – до 40,70 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составляет 42,26 грн. Средний курс продажи поднялся на 16 коп. – до 43,41 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,75 грн., максимальный – 42,91 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, максимальный – 44,25 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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