Курсы валют в банках. Евро подорожал

В понедельник, 16 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей подрос на 3 коп. и составляет 40,06 грн. Курс продажи увеличился на 1 коп. – до 40,70 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,2 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,3 грн, максимальный – 41 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составляет 42,26 грн. Средний курс продажи поднялся на 16 коп. – до 43,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,75 грн., максимальный – 42,91 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, максимальный – 44,25 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.