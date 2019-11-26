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Ликвидацию Родовид Банка продлили

Ликвидацию Родовид Банка продлили
26.11.2019, 10:13

В ФГВФЛ решили продлить ликвидацию Родовид Банка до 19 декабря 2021 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации АО Родовид Банк еще на один год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

Согласно решению Фонда от 21 ноября, процедура ликвидации продлевается на один год - с 20 декабря 2019 года до 19 декабря 2020 включительно. На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Андрея Шевченко.

  • Родовид Банк работал на рынке с 1990 года и входил в группу крупных. После финансового кризиса 2008 года банк был капитализирован государством в 2009-2011 годах на общую сумму 12,35 млрд грн, что позволило обеспечить расчеты почти на 10 млрд грн вкладов физлиц как самого банка, так и переданных обязательств перед вкладчиками Укрпромбанка. В 2011 году доля государства в Родовид Банке достигла 99,99% и ему присвоили статус "санационного". Но банк не справился с функциями санационного банка. НБУ признал Родовид Банк неплатежеспособным 25 февраля 2016 года. В декабре 2017-го регулятор отозвал у него лицензию и отправил на ликвидацию в ФГВФЛ.

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родовид банк
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