Ликвидацию Родовид Банка продлили

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации АО Родовид Банк еще на один год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГВФЛ.

Согласно решению Фонда от 21 ноября, процедура ликвидации продлевается на один год - с 20 декабря 2019 года до 19 декабря 2020 включительно. На этот же период продлены полномочия ликвидатора банка Андрея Шевченко.