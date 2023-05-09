Литва ввела налог на сверхприбыль банков. Деньги направят на оборону

Парламент Литвы 9 мая утвердил налог на непредвиденную банковскую прибыль в 2023 и 2024 годах. Власти страны считают, что банки получают "экономическую ренту" после резкого повышения процентных ставок Европейского центрального банка для борьбы с растущей инфляцией, пишет Reuters.

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Налог составит 60% от той части чистой прибыли финансовых организаций, которая на 50% превышает среднюю прибыль за предыдущие четыре года. Это позволит пополнить бюджет на 410 млн евро. Деньги направят на связанные с обороной расходы.

До введения налога, предложенного центральным банком страны, Литва рассчитывала потратить на оборону в 2023 году 1,9 млрд евро, или 2,52% валового внутреннего продукта.

Полученные дополнительные деньги будут направлены на повышение уровня военной мобильности, в том числе на улучшение дорог и расширение аэропортов, чтобы в случае необходимости силы союзников НАТО могли быстро прийти на помощь Литве.

По прогнозам министра финансов Гинтаре Скайсте, литовские банки могут получить дополнительный миллиард евро прибыли как в 2023, так и в 2024 годах, что составляет в три раза большую сумму, чем в предыдущие годы.

На банковском рынке Литвы доминируют Swedbank и SEB шведского происхождения. Прибыль Swedbank в 2022 году увеличилась на 64% до 148 млн евро, а прибыль SEB выросла на 49% до 172 млн евро.

Глава Центрального банка Литвы Гедиминас Симкус подтвердил, что новый запланированный налог коснется доходов как банка SEB, так и Swedbank в Литве.

Ставка Европейского центробанка шесть лет находилась на уровне 0%, но с середины 2022 года она начала стремительно повышаться для борьбы с чрезмерной инфляцией. В результате семи раундов повышений она достигла 3,75% – максимального значения со времен мирового финансового кризиса.

Віра Касіян

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