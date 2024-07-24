Львов возьмет 60 млн грн кредита на строительство крематория

Львов имеет ограниченные площади для новых кладбищ, а расширение существующих — проблематично из-за плотной застройки города

Визуализация здания крематория во Львове (Источник: горсовет Львова)

Львовское коммунальное предприятие "Муниципальная обрядовая служба" возьмет кредит в госбанке на 60 млн грн на строительство крематория на территории Голосковского кладбища. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Коммунальное предприятие рассчитывает получить деньги по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". На данном этапе идет выбор банка.

Муниципальная обрядовая служба получила функции заказчика строительства здания крематория в 2021 году. Тогда же на Всеукраинском открытом архитектурном конкурсе был выбран проект здания крематория.

Во Львовском горсовете объясняют необходимость строительства крематория ограниченностью мест на кладбищах. Львов имеет ограниченные площади для новых кладбищ, а расширение существующих кладбищ проблематично из-за плотной застройки города и ограниченной доступности земли.

Также отмечается, что кремация является более экологичным вариантом, чем традиционное захоронение, она уменьшает нагрузку на грунт, подземные воды и воздух.

Погребение урны с прахом, является более дешевым вариантом по сравнению с традиционным погребением, добавляют в горсовете.