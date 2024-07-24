Львів візьме 60 млн грн кредиту на будівництво крематорію

Львів має обмежені площі для нових цвинтарів, а розширення наявних — проблематично через щільну забудову міста

Візуалізація будівлі крематорію у Львові (Джерело: міськрада Львова)

Львівське комунальне підприємство "Муніципальна обрядова служба" візьме кредит у держбанку на 60 млн грн на будівництво крематорію на території Голосківського цвинтаря. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Комунальне підприємство розраховує отримати гроші за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Наразі йде вибір банку.

Муніципальна обрядова служба отримала функції замовника будівництва крематорію у 2021 році. Тоді ж на Всеукраїнському відкритому архітектурному конкурсі було обрано проєкт будівлі крематорію.

У Львівській міськраді пояснюють необхідність будівництва крематорію обмеженістю місць на цвинтарях. Львів має обмежені площі для нових цвинтарів, а розширення наявних кладовищ проблематично через щільну забудову міста й обмежену доступність землі.

Також наголошується, що кремація є більш екологічним варіантом, ніж традиційне поховання, вона зменшує навантаження на ґрунт, підземні води та повітря.

Поховання урни з прахом є дешевшим варіантом порівняно з традиційним похованням, додають у міськраді.