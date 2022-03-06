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Mastercard и Visa останавливают трансакции в России

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 00:33
Mastercard и Visa останавливают трансакции в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Международные платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановлении трансакций на территории России, говорится в заявлениях компаний.  

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Mastercard сообщила, что компания приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России из-за западных санкций.

"Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard", – указывается в заявлении. 

Кроме того, подчеркнули в компании, на территории России не будут работать карты Mastercard, выпущенные за пределами страны.

Visa также отметила, что будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все трансакции. 

"После завершения все трансакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны", – сообщили в компании.

Также все карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в РФ.

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Наталия Фреик
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Visa MasterCard
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