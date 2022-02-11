Межбанк закрылся падением курса гривни
В пятницу, 11 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,94/27,96, к закрытию котировки составили 28,04/28,06.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,945, максимальные – 28,055. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,075
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,8068/31,8296, к закрытию котировки составили 31,9347/31,9575.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3727/0,3731, к закрытию котировки составили 0,3691/0,3695.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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