Мининфраструктуры Грузии подало иск к Проминвестбанку за недостроенную дорогу Альткомом

Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии подало повторный иск в хозяйственный суд Киева о взыскании с Проминвестбанка 19,9 млн евро за срыв контракта от 2013 года по строительству дороги Самтредиа – Григолети. Об этом сообщает finbalance.

Проминвестбанк выдал банковскую гарантию подрядчику строительства, компании Альтком.

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Согласно судебным материалам, истец перечислил на счет Проминвестбанка авансовый платеж в размере 19,9 млн евро для дальнейшего перечисления на счет Альткома, открытый в Проминвестбанке.

Однако из-за невозврата подрядчиком авансового платежа Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии обратилось к Проминвестбанку с требованием о выполнении банковской гарантии на общую сумму 18,2 млн евро.

Мининфраструктуры Грузии уже предпринимало попытку вернуть средства через украинский суд, но в июне 2020 года хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующий иск министерства. В декабре прошлого года грузинское министерство проиграло апелляцию в Северном апелляционном суде.

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Роман Брыль

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