monobank анонсировал покупку валюты в приложении

Клиенты monobank смогут приобрести безналичную валюту с размещением на трехмесячный срочный депозит в банке. Об этом заявил один из соучредителей monobank Олег Гороховский.

По его словам, на этой неделе планируется включить покупку валюты в приложение с размещением на трехмесячный депозит.

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Он подчеркнул, что не будет никаких дополнительных комиссий, а продажи будут осуществляться по курсам в приложении.

27 июля НБУ разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты.

Наталия Софиенко

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