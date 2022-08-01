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monobank анонсировал покупку валюты в приложении

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 11:19
monobank анонсировал покупку валюты в приложении - Фото
Фото: Monobank/Facebook

Клиенты monobank смогут приобрести безналичную валюту с размещением на трехмесячный срочный депозит в банке. Об этом заявил один из соучредителей monobank Олег Гороховский.

По его словам, на этой неделе планируется включить покупку валюты в приложение с размещением на трехмесячный депозит.

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Он подчеркнул, что не будет никаких дополнительных комиссий, а продажи будут осуществляться по курсам в приложении.

Наталия Софиенко
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Monobank валюта
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