НБУ разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты

С 27 июля банки могут продавать населению наличную валюту за счет половины купленной безналичной с 13 апреля 2022 года дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Регулятор отмечает, что соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и отразиться на ослаблении девальвационного давления на рынке.

В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым, сообщает НБУ.

С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

В НБУ тогда обратили внимание, что банк может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года.

2 марта НБУ разрешил снимать до 30 000 грн в день с валютных счетов.

8 марта НБУ разрешил снимать наличную валюту в банках на отдельных территориях.

С 14 апреля банкам разрешили продавать наличную иностранную валюту населению: курс может отклоняться от официального.

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Наталия Фреик

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