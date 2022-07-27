НБУ разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты
С 27 июля банки могут продавать населению наличную валюту за счет половины купленной безналичной с 13 апреля 2022 года дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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Регулятор отмечает, что соответствующее решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и отразиться на ослаблении девальвационного давления на рынке.
В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым, сообщает НБУ.
С 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.
В НБУ тогда обратили внимание, что банк может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница рассчитывается начиная с 13 апреля 2022 года.
- 2 марта НБУ разрешил снимать до 30 000 грн в день с валютных счетов.
- 8 марта НБУ разрешил снимать наличную валюту в банках на отдельных территориях.
- С 14 апреля банкам разрешили продавать наличную иностранную валюту населению: курс может отклоняться от официального.
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