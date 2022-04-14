UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наличную валюту теперь можно купить в банках: курс может отклонятся от официального – НБУ

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 20:40
Наличную валюту теперь можно купить в банках: курс может отклонятся от официального – НБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

С 14 апреля банки могут продавать наличную иностранную валюту населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.  

"Возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан", – говорится в  

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В НБУ обращают внимание, что банк может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года. 

Также НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций банков с клиентами: 

▪️ курс продажи наличной валюты в банках может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки; 

▪️курс покупки наличной валюты в банках не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки. 

В НБУ напоминают, что продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями). 

Также Нацбанк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов в целях недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк покупка валюты наличная валюта
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 