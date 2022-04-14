Наличную валюту теперь можно купить в банках: курс может отклонятся от официального – НБУ

С 14 апреля банки могут продавать наличную иностранную валюту населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Возобновление продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан", – говорится в

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В НБУ обращают внимание, что банк может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки наличной иностранной валюты и объемом ее продажи. Такая разница будет рассчитываться начиная с 13 апреля 2022 года.

Также НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций банков с клиентами:

▪️ курс продажи наличной валюты в банках может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ на день совершения сделки;

▪️курс покупки наличной валюты в банках не должен быть ниже официального курса НБУ на день совершения сделки.

В НБУ напоминают, что продажа безналичной валюты банками клиентам-физическим лицам и дальше запрещена, кроме исключений, определенных постановлением №18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями).

Также Нацбанк запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов в целях недопущения неконтролируемого вывода капитала за границу.

2 марта НБУ разрешил снимать до 30 000 грн в день с валютных счетов.

8 марта НБУ разрешил снимать наличную валюту в банках на отдельных территориях.

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Роман Брыль

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