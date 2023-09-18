monobank купил стартап TakeUsEat

Мonobank купил сервис для бронирования столиков TakeUsEat. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

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TakeUsEat основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева в 2020 году как студенческое хобби.

Теперь TakeUsEat станет частью платформы Expirenza by mono, которую банк приобрел несколько лет назад.

"Гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны – еще больше полезной аналитики", – прокомментировал приобретение Гороховский TakeUsEat.

Стоимость сделки он не сообщил.

В сентябре 2021 года банкинг monobank, работающий на банковской лицензии Универсал Банка, купил сервис Expirenza – тогда еще платформу исключительно с меню и отзывами для так называемой индустрии гостеприимства. Бренд Expirenza интегрировался в экосистему monobank и получил название Expirenza by mono.

До интеграции в сервисе можно было оставить отзыв о заведении, просмотреть электронное меню, оставить бесконтактные чаевые через QR-код. К всему этому monobank "прикрутил" свой эквайринг, обслуживание ФОПов.

До того как mono начал сотрудничество с Expirenza, они обслуживали эквайринг менее 100 ресторанов. За первый год банку удалось увеличить этот показатель в пять раз, а сейчас к expirenza by mono подключены более 1100 заведений.

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