UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

monobank купил стартап TakeUsEat

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 10:20
monobank купил стартап TakeUsEat - Фото
Фото: takeuseat.in.ua

Мonobank купил сервис для бронирования столиков TakeUsEat. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

TakeUsEat основали Александр Леськив, Наталья Шкаровская, Серафима Лопухина и Ольга Кирдяева в 2020 году как студенческое хобби.

Теперь TakeUsEat станет частью платформы Expirenza by mono, которую банк приобрел несколько лет назад.

"Гости получат еще и удобное бронирование столиков, а рестораны – еще больше полезной аналитики", – прокомментировал приобретение Гороховский TakeUsEat.

Стоимость сделки он не сообщил.

В сентябре 2021 года банкинг monobank, работающий на банковской лицензии Универсал Банка, купил сервис Expirenza – тогда еще платформу исключительно с меню и отзывами для так называемой индустрии гостеприимства. Бренд Expirenza интегрировался в экосистему monobank и получил название Expirenza by mono.

До интеграции в сервисе можно было оставить отзыв о заведении, просмотреть электронное меню, оставить бесконтактные чаевые через QR-код. К всему этому monobank "прикрутил" свой эквайринг, обслуживание ФОПов.

До того как mono начал сотрудничество с Expirenza, они обслуживали эквайринг менее 100 ресторанов. За первый год банку удалось увеличить этот показатель в пять раз, а сейчас к expirenza by mono подключены более 1100 заведений.

Читайте также: Брак по расчету. Банки и бизнес объединяются в пары — что это им дает: три кейса

Андрей Водяный
MonobankрестораныTakeUsEat
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 