RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

monobank купив стартап TakeUsEat

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 10:20
monobank купив стартап TakeUsEat - Фото
Фото: takeuseat.in.ua

Мonobank купив сервіс для бронювання столиків TakeUsEat. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

TakeUsEat заснували Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва у 2020 році як студентське хоббі.

Тепер TakeUsEat стане частиною платформи Expirenza by mono, яку банк придбав кілька років тому.

"Гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани – ще більше корисної аналітики", – прокоментував придбання TakeUsEat Гороховський.

Вартість угоди він не повідомив.

У вересні 2021 року банкінг monobank, який працює на банківській ліцензії Універсал Банку, купив сервіс Expirenza — тоді ще платформу виключно з меню та відгуками для так званої індустрії гостинності. Бренд Expirenza інтегрувався в екосистему monobank та отримав назву Expirenza by mono.

До інтеграції у сервісі можна було залишити відгук про заклад, переглянути електронне меню, залишити безконтактні чайові через QR-код. До цього всього monobank "прикрутив" свій еквайринг, обслуговування ФОПів.

До того як mono почав співпрацю з Expirenza, вони обслуговували еквайринг менш ніж 100 ресторанів. За перший рік банку вдалося збільшити цей показник у п'ять разів, а зараз до expirenza by mono підключені більше ніж 1100 закладів.

Читайте також: Шлюб за розрахунком. Банки та бізнес об'єднуються в пари — що це їм дає: три кейси

Андрій Водяний
рестораниMonobankTakeUsEat
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 