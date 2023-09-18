monobank купив стартап TakeUsEat

Мonobank купив сервіс для бронювання столиків TakeUsEat. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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TakeUsEat заснували Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва у 2020 році як студентське хоббі.

Тепер TakeUsEat стане частиною платформи Expirenza by mono, яку банк придбав кілька років тому.

"Гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани – ще більше корисної аналітики", – прокоментував придбання TakeUsEat Гороховський.

Вартість угоди він не повідомив.

У вересні 2021 року банкінг monobank, який працює на банківській ліцензії Універсал Банку, купив сервіс Expirenza — тоді ще платформу виключно з меню та відгуками для так званої індустрії гостинності. Бренд Expirenza інтегрувався в екосистему monobank та отримав назву Expirenza by mono.

До інтеграції у сервісі можна було залишити відгук про заклад, переглянути електронне меню, залишити безконтактні чайові через QR-код. До цього всього monobank "прикрутив" свій еквайринг, обслуговування ФОПів.

До того як mono почав співпрацю з Expirenza, вони обслуговували еквайринг менш ніж 100 ресторанів. За перший рік банку вдалося збільшити цей показник у п'ять разів, а зараз до expirenza by mono підключені більше ніж 1100 закладів.

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