monobank поднимет тариф на снятие наличных
17.08.2022, 13:49
Фото: Monobank/ Facebook
monobank с 1 сентября поднимет тариф на снятие наличных до 0,9% с 0,5%, сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Он отметил, что с 1 сентября платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.
"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", – написал он в Telegram.
Гороховский уточнил, что тариф на снятие кредитных средств останется без изменений.
- Клиенты monobank могут приобрести безналичную валюту с размещением на трехмесячный срочный депозит в банке.
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