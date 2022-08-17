monobank поднимет тариф на снятие наличных

monobank с 1 сентября поднимет тариф на снятие наличных до 0,9% с 0,5%, сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Он отметил, что с 1 сентября платежные системы более чем вдвое повысят межбанковский тариф возмещения за снятие клиентами других банков наличных денег в украинских банкоматах.

"В этих условиях тариф, ранее действовавший за снятие наличных, не будет покрывать наших расходов и мы, к сожалению, вынуждены с 1.09 поднять тариф за снятие собственных средств с наших карт с 0,5% до 0,9%", – написал он в Telegram.

Гороховский уточнил, что тариф на снятие кредитных средств останется без изменений.

Клиенты monobank могут приобрести безналичную валюту с размещением на трехмесячный срочный депозит в банке.

Наталия Софиенко

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