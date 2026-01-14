monobank упростил оплату по реквизитам: поможет ИИ

В платежах по IBAN в monobank теперь можно загрузить счет или инвойс в форматах PDF, PNG и JPEG

Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

monobank ввел загрузку счетов и инвойсов для оплаты по IBAN в различных форматах изображений и документов – их будет распознавать искусственный интеллект. Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

"Если вам надо оплатить по реквизитам, а на руках только документ с кучей платежной информации – просто загрузите его в mono. В платежах по IBAN теперь можно загрузить счет или инвойс в форматах PDF, PNG и JPEG. Наш ИИ сам найдет среди большого количества символов и терминов нужные данные, а вам останется лишь проверить, корректно ли он их определил", – заявил он.

Гороховский напомнил о еще одной функции, по которой можно скопировать сообщение с реквизитами и вставить в поле ввода, а сервис вычленит из него нужные данные.